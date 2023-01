Jan (77) en Lies (75) worden uit mantelzorgwoning in Zutphen gezet: ‘Heb er slapeloze nachten van, wat moeten we nu?’

Susanne (43) schrikt van steeds hogere prijzen in de supermarkt: ‘Het begint meer op te vallen’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Susanne Oosterveen (43) uit Zutphen schrikt soms behoorlijk van de gestegen prijzen. Maar door steevast producten te vergelijken, betaalt ze uiteindelijk toch meestal de laagste prijs.

23 december