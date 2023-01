Jarenlang conflict tussen Zutphen en jeugdzorgaanbieder door schikking ten einde

Schrijnen­de situaties achter de voordeur in Zutphen: ‘Zo erg, dat ze geen eten had’

Het Leger des Heils heeft een campagne de ‘Warme kamers’, voor mensen die vanwege de kosten hun verwarming niet kunnen aanzetten. In Zutphen is ook zo’n warme kamer. In het Waterkwartier zijn vrijwilligers gestart met twee keer per week gratis maaltijden voor bewoners. De kou blijkt niet het enige probleem.

18 december