Jeukende larve verstiert vakantiepret in recreatieplas bij Zutphen

Gevoelig voor zwemmersjeuk? Dan is het misschien een goed idee om even niet te zwemmen in het Bronsbergenmeer bij Zutphen. De provincie Gelderland waarschuwt dat de larve die de jeuk veroorzaak in de plas is aangetroffen.

Erg schadelijk voor de gezondheid is de jeuk niet, wel ontzettend vervelend. De oorzaak is de larve van een platworm, die in de uitwerpselen van watervogels kan zitten. Warm weer en zoet water zijn een gouden combinatie voor de larve.

Ze proberen in de huid te kruipen, waar ze meteen overlijden en dus verder geen kwaad kunnen. Wel veroorzaken ze een huiduitslag, in de vorm van rode vlekjes die later blaasjes vormen. Die kunnen erg jeuken of een branderig gevoel geven. De misère begint meestal direct nadat je in ‘besmet’ natuurwater hebt gezwommen, maar soms ook pas na een dag of twee.

Vaker last

Het Bronsbergenmeer, een zandafgraving ten zuiden van Zutphen, heeft wel vaker last van de jeuk veroorzakende larve. Ook in 2018 en 2020 vaardigde de provincie een waarschuwing uit.

Op deze site is te zien waar zwemmen in natuurwater veilig en schoon is.