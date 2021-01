Jongen (17) tot bloedens toe in elkaar geslagen in Zutphen, twee verdachten uit Warnsveld opgepakt

MENS EN SPORT Oceaanroei­ster Bela Evers (53) laat zien dat je veel meer kunt dan je denkt, weet het gezin thuis in Tonden

24 december Vincent Evers (55) was wel even verbaasd toen zijn vrouw Bela (53) vertelde dat ze met drie andere vrouwen in een roeiboot de Atlantische Oceaan wilde oversteken. ,,Ze is claustrofobisch en wil altijd overal controle over hebben. Dat is wel wat anders dan dit. Maar ze doet het gewoon.” Met drie kinderen thuis in buurtschap Tonden volgt Vincent alle roeimeters van zijn vrouw.