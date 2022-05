Kapitein in spé verruilt de Zutphense goal volgend jaar voor de Holland-Amerika Lijn

Roep om versnelde energietoe­slag in Zutphen helpt, gemeente gaat zelfs een stap verder

Meer dan 4000 huishoudens in de gemeente Zutphen kunnen een eenmalige energietoeslag van 800 euro verwachten. Zutphen gaat de door het Rijk toegezegde tegemoetkoming versneld uitbetalen en doet zelf nog een extra duit in het zakje. ,,Gezien de nood bij veel mensen, is het fijn dat we iets kunnen doen.’’

20 april