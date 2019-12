Karige kerst dreigt voor honderden huishoudens: Voedselbank Zutphen per direct dicht

Zutphense kroonluch­ter houdt Meisje met de Parel van Vermeer uit kunstcanon

17 december Niet genomineerd, maar tóch in de top 100. De ‘Kaarsenkroon’ in de Zutphense Walburgiskerk is opgenomen in de canon van belangrijkste Nederlandse en Vlaamse kunstwerken vóór het jaar 1750. Inwoners van Zutphen stemden hun lokale favoriet de prestigieuze lijst in.