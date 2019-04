Kat zit vast in afgesloten telefoonwinkel in Zutphen: medewerker zorgt voor bevrijding

Een bericht van Daniëlle Dijkgraaf uit Zutphen in de Facebook-groep Wie Goed Doet, Goed Ontmoet leidde tot de ‘reddingsoperatie'. Zij vroeg zich af of iemand wist dat er een kat zat opgesloten in de winkel van The Phone House, op de hoek van de Beukerstraat met de Sprongstraat. Via-via werd al snel een medewerker van de telefoonwinkel in Zutphen gevonden: Nick Wijshake. Hij toog zondagochtend naar de winkel om het dier de vrijheid te geven.

Plafond

Vermoedelijk is de kat via het plafond de winkel binnengekomen. De kat is waarschijnlijk naar beneden gevallen toen het over een plafondplaat liep. Hoe het dier boven het plafond is terechtgekomen, is niet duidelijk. Na een aai over de bol werd het dier de vrijheid gegund.