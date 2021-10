Kelly’s aan drank verslaafde vader stierf eenzaam in een Zutphens flatje: ‘Hij hield van iedereen, behalve van zichzelf’

Zutphense kunstena­res schildert bloemen en planten op 12 Rotterdam­se flatverdie­pin­gen: ‘Mijn grootste klus dit jaar’

19 oktober De verf van een schildering op een 12 meter hoge muur van een flat aan de Zutpense Rossinistraat is nog maar net opgedroogd, of kunstenares Tanja Papez is alweer bezig aan een volgende monsterklus. De Zutphense nam gisteren in de Rotterdamse wijk Hoogvliet de kwast ter hand om op elk van de twaalf verdiepingen van een flatgebouw een muurschildering aan te brengen.