Kitty (41) stopte als tandheelkundige om politieagent in Zutphen te worden: ‘Mijn moeder is supertrots’

UPDATE Stuurhut aan flarden bij aanvaring met beruchte brug in Zutphen, treinver­keer komt weer op gang

Een binnenvaartschip is donderdagmiddag de kajuit kwijtgeraakt bij de oude IJsselbrug in Zutphen. Het schip kreeg een aanvaring met de onderdoorgang van de brug. De schipper schatte de hoogte van het vaartuig en de waterstand verkeerd in. En dat is niet voor het eerst.

24 februari