Kleine meerderheid in Staten lijkt plan veelbesproken windmolens tussen Eefde en Zutphen te willen steunen

Bewapend met schep en metaalde­tec­tor voelen Zutphena­ren zich voor één dag archeoloog: 'Hoop een schat te vinden'

Zoeken naar oude munten, botten of een ‘kostbare schat’. De Spanjaardspoort in Zutphen is zaterdag het decor van archeologisch onderzoek. Normaalgesproken zijn dergelijke onderzoeken alleen toegankelijk voor archeologen, deze keer mogen ook inwoners meehelpen met graven. ,,Dit is echt uniek. We doen dit nooit.”

16 oktober