Koggejagen in Hanzestad Kampen is goed mogelijk, ondanks regen, weinig publiek en hakende jaaglijn

Als zijn kind op de ic belandt, wankelt alles bij Sadettin (41): ‘Waarom liet God dit gebeuren bij een klein kind?’

Zijn monoloog Monumentaal voert Sadettin Kirmiziyüz terug naar zijn jeugd in Zutphen. Hij showt in één show de prijs van gastarbeid. De toneelrecensies zijn lovend. Een verhaal over de vader, zoon en heilige geest.