Koninklijke titel hofleverancier télt voor bedrijven uit Salland en Zutphen: ‘Maar we leveren niet aan Willem-Alexander’

Traditiegetrouw is op Koningsdag de lintjesregen voor personen die veel betekenen voor de samenleving. Het koningshuis heeft voor bedrijven een vergelijkbare erkenning: het predicaat Hofleverancier. Met trots tonen die bedrijven het bijbehorende schild op de gevel of verpakkingen. Maar wat houdt dat eigenlijk in, hofleverancier zijn? Is het een eretitel of een serieus keurmerk? ,,Het laat zien dat je solide bent en mensen vinden het echt mooi.”