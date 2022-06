Korfbalclub uit Zutphen heeft bestuur weer compleet en zet ‘samen de schouders eronder’

Oekraïens klasje in Zutphen draait als een tierelier dankzij de combinatie van juf Rie en juf Iryna

Voor de Lea Dasbergschool in Zutphen was het een mooie verrassing. Toen deze school op verzoek van de gemeente een schoolklasje startte voor Oekraïense vluchtelingen, meldde zich een docent die zelf Oekraïense is. Juf Iryna is inmiddels niet meer weg te denken. ,,Deze kinderen wisten helemaal niet dat Nederland bestond.’’

20 juni