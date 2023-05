Krans voor slachtoffers regenbooggemeenschap op 4 mei in Zutphen en Warnsveld: ‘Iemand moest dit keer oppakken’

Drugspand in Lochem gesloten, buurman blij en opgelucht: ‘Overlast liep de spuigaten uit’

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van Lochem heeft vanochtend de woning aan de Jan Steenlaan 15 in Lochem gesloten voor een periode van drie maanden. Aanleiding is de vondst van heroïne en cocaïne in het huis, waarbij de politie de bewoner van het drugspand heeft aangehouden voor handel in harddrugs. Die bewoner zorgde voor veel overlast. ,,De explosie was de bekende druppel.’’