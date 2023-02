‘Laat Eerbeek nu eens gezamenlijk in de bres springen’

Broer van slachtof­fer Warnsveld­se pompmoord wilde nieuwe do­cu-se­rie tegenhou­den: ‘Dit ligt zo gevoelig’

Nabestaanden van de in 1985 vermoorde Micelle Mooij-Klumper vinden het pijnlijk dat opnieuw wordt gesproken over een mogelijke gerechtelijke dwaling in de zaak die de Warnsveldse pompmoord is gaan heten. Voor hen is de zaak al jaren afgedaan. Eén van de broers van het slachtoffer heeft tevergeefs geprobeerd een nieuwe docu-serie van KRO-NCRV over het omstreden strafproces tegen te houden.

