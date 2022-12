Laatste kunstje burgemeester Vermeulen in Zutphen: ‘Hard en onvoorspelbaar ambt’

Scholieren uit Warnsveld reizen in tijdmachi­ne naar Tachtigja­ri­ge Oorlog: film vandaag in première

Een stop-motion film over de Tachtigjarige Oorlog, gemaakt door leerlingen van groep 8 van OBS De Fontein in Warnsveld, beleeft vandaag zijn première in het Stedelijk Museum Zutphen. De kinderen presenteren om 16.30 uur hun zelfgemaakte film aan hun ouders. Na de première kan iedereen de film bekijken.

13:48