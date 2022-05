Leerlingen denken mee over nieuwe school, maar zijn kritisch op baksteenkeuze: ‘School is geen gevangenis’

met video Dit imposante beest verrast Mark (53) bij zijn boot in jachthaven Zutphen: ‘Loch Ness-mon­ster’

Zit je op je nieuwe dakterras te genieten van de zon, word je opgeschrikt door een reusachtige vis in de jachthaven voor je appartement. Het is Mark Ligtenbarg (53) in Zutphen overkomen. Nog net was hij op tijd om met zijn mobiel een enorme meerval vast te leggen, die voor zijn eigen bootje langs zwom. ,,Wat een imposant beest.’’

18 mei