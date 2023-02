Leerlingen van basisscholen in Zutphen kunnen weer meedoen aan schoolvoetbaltoernooi

Brummen schenkt 1 euro per inwoner aan Turkse en Syrische slachtof­fers: ‘Iedere euro is te weinig’

Slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Syrië en Turkije kunnen rekenen op financiële steun van de gemeente Brummen. Burgemeester Alex van Hedel maakte dat tijdens een raadsvergadering afgelopen donderdag bekend. ,,In gedachten zijn we bij onze eigen gemeenschap en alle mensen in Turkije en Syrië die dit zijn overkomen.”