Lekker weg in eigen omgeving? Aantal plekken voor kampeerders in en rond Zutphen gedaald

Dinand Bröcker uit Warnsveld verzorgt gratis warme maaltijden: ‘Maar overheid moet structu­reel iets veranderen’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Dinand Bröcker uit Warnsveld weet wat het is rond te moeten komen van een bijstandsuitkering. Toch is hij degene die zich inzet om anderen te voorzien van een gratis warme maaltijd.