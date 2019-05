Lichaam gevonden in IJssel bij Zutphen, politie doet onderzoek naar identiteit

Onderne­mers Zutphen: stop met Poort van Zuid

15 mei De ondernemers in de binnenstad van Zutphen zeggen hun vertrouwen op in het project Poort van Zuid. Het Binnenstadsplatform Zutphen wil dat de gemeente stopt met het in 2016 ingezette plan. Met Poort van Zuid is het de bedoeling om de zuidelijke toegang tot het centrum bij ‘s Gravenhof, Vispoortplein, Vispoortgracht en Houtwal te verbeteren. Het meest in het oog springende onderdeel daarvan is het autoluw maken van ’s Gravenhof, zodat dat eeuwenoude plein kan worden omgeturnd tot culturele en cultuurhistorische ontmoetingsplek van de stad.