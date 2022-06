Liever naar de camping dan naar het hotel: dit zijn de toeristencijfers van de gemeente Lochem

Archeolo­gen treffen in Warnsveld mogelijke resten aan van feest dat 2700 jaar geleden gehouden werd

Was er 2700 jaar geleden een feestelijke braderie in Warnsveld? Het zou zomaar kunnen. In de Oranjelaan hebben archeologen van de gemeente Zutphen de resten van een grote eikenhouten bak aangetrokken. Die werd waarschijnlijk gebruikt om grote hoeveelheden vlees in te koken.

31 mei