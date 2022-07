Lintje voor doorzetters Ria en Melia na speurwerk voor Regionaal Archief Zutphen

Ravi (42) kan niet tegen verspil­ling: ‘Ik ben juist blij als de koelkast een keer leeg is’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Veel mensen worden blij van een goed gevulde ijskast. Ravi van Marissing (42) uit Zutphen juist niet. ,,Hoe leger de koelkast, hoe beter.”

