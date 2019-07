LIVE | Justitie eist jarenlange celstraffen tegen verdachten Zutphense wapenroof

Het Openbaar Ministerie eist vijf jaar cel tegen hoofdverdachte Jereno R. uit Ede vanwege betrokkenheid bij de opzienbarende wapenroof uit een depot van justitie in Zutphen. Daarbij werden onder meer 23 dienstwapens en 675 kogels gestolen. R. wordt verdacht van de inbraak en handel van wapens en munitie. Volg de rechtszaak live in ons blog.

De andere verdachte, Jasper K. uit Harskamp, hoorde 4,5 jaar celstraf tegen zich eisen. Volgens het OM kon niet worden bewezen dat K. de wapens en munitie ook daadwerkelijk voorhanden had. De officier van justitie noemt het politie-onderzoek ‘Zoutelande’ verder ‘onbevredigend’. ,,Het is maar de vraag of iedereen die terecht moet staan nu terecht staat”, zei hij in de rechtbank.

Roof

Het is juli 2018 als 23 vuurwapens, 675 patronen, patroonhouders, 25 busjes peperspray, handboeien en portofoons buit werden gemaakt in het pand van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) in Zutphen

Hoofdverdachte in de zaak is Jereno R. (31) uit Ede. Samen met Jasper K. zou hij zijn betrokken bij de opzienbarende roof. R. zit al sinds september vast voor mogelijke betrokkenheid. Aanvankelijk stond de zaak in maart al op de planning, maar werd toen uitgesteld.

Ontwikkelingen