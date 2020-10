LIVE | Verdachten ontsnappingspoging Zutphense gevangenis beweren kopstuk Omar L. niet te kennen

VIDEO De tijd glipt doodzieke Marleen (26) uit Zutphen door de vingers: ‘De wil om te leven houdt me overeind’

4 oktober Soms is Helma van Dijk de wanhoop nabij als ze aan haar dochter Marleen denkt. Bijvoorbeeld als ze een stel meiden vrolijk kibbelend door Zutphen ziet huppelen. ‘Dat had mijn dochter ook moeten doen’, denkt Helma dan. Maar Marleen (26) kan het niet. De Zutphense is al jarenlang doodziek vanwege een instabiele nek. Een peperdure operatie in Spanje is haar enige optie om in leven te blijven. Daarom is ze een crowdfundingactie gestart (https://stichtinghoopvoormarleen.nl/).