LIVE | Viertal dat kopstuk Omar L. wilde bevrijden uit Zutphense gevangenis vandaag voor de rechter

Zonnepark voor mensen met een kleine beurs in Zutphen geopend

13 oktober Het zonnepark De Revelhorst van exploitant Sunvest in Zutphen is nu officieel operationeel. Met 20.000 panelen is dit het grootste zonnepark tot nu toe in deze gemeente. Bijzonder is dat de energiecoöperatie ZutphenEnergie onder de naam Zonnestroom in dit park bijna 4000 panelen beheert die voor 500 huishoudens energie moeten leveren tegen een lage prijs.