Lochem wil half miljoen euro uittrekken voor aanschaf nieuwe camera’s en microfoons in vergaderzalen

KRO-NCRV stort zich bijna 40 jaar na dato op Warnsveld­se pompmoord: zaten vier mannen onschuldig vast?

Voor de moord van een jong caissière van een Shell-tankstation in Warnsveld in 1985 werden twintig jaar later vier mannen veroordeeld. Maar was dat wel terecht? En hebben justitie en politie niet flinke steken laten vallen? Onderzoeksjournalisten van KRO-NCRV nemen de zaak stevig onder de loep in de documentaireserie De Pompmoord.

12 januari