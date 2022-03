Lochemse burgemeester optimistisch: ‘Vluchtelingenschip binnen twee weken in Twentekanaal als alles meezit’

Bescheiden Surinaamse muziekpio­nier krijgt ode op papier en cd van Zutphense zoon: ‘Mijn vader verdient dit’

Het was een monnikenwerk, dat twee jaar in beslag nam. Maar het was Frank Ong-Alok elke seconde en elk zweetdruppeltje waard. De 63-jarige Zutphense gitarist met Surinaamse roots vervatte de gitaarmuziek van zijn vader André in een boek en zette een gedeelte van die muziek op een cd. ,,Mijn vader verdient deze ode vanwege zijn rol in de ontwikkeling van Surinaamse gitaarmuziek.’’

