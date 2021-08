‘Luipaardkat’ zorgt voor onrust in Zutphense haven: gevaarlijk huisdier of niet?

‘Sprookje op de Berkel’ dreigt ten onder te gaan aan gebrek aan verbonden­heid

26 juli De gondelvaart van 2019 in Warnsveld werd afgelast vanwege noodweer en de editie van 2021 kon niet doorgaan door corona. Maar ook volgend jaar gaat ‘het sprookje op de Berkel’ niet door vanwege een gebrek aan deelnemers. Het bestuur van het tweejaarlijkse evenement gaat nu in de slaapstand in de hoop dat zich voor 2024 nieuwe groepen aanmelden, maar de kans dat het spektakel ooit nog ontwaakt, lijkt klein. ,,De onderlinge verbondenheid in de wijken is niet meer zo groot.”