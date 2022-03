Man (30) in tranen na verspreiden grote hoeveelheid filmpjes van kinderporno: 'U heeft nog een lange weg te gaan'

Onzeker­heid over toekomst basis­school in Zutphense wijk De Hoven

Het is onzeker of de basisschool in De Hoven, in de gemeente Zutphen, zal blijven bestaan. Educatief Centrum Theo Thijssen kampt met een daling van het aantal leerlingen en dus wordt er nagedacht over oplossingen.

18 februari