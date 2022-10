Man in Zutphen overvallen, maar zijn hond schiet hem te hulp: politie zoekt dader met bijtwond

Vertrek­kend directeur kijkt terug op 15 jaar Musea Zutphen: ‘Ik moest veel geduld hebben en dat was wennen’

Tiana Wilhelm stapte in 2008 als directeur van Musea Zutphen een voor haar nieuwe beroepswereld binnen. Daarvoor was de geboren Haagse weliswaar ook werkzaam in de kunstwereld, maar dan als adviseur en interim-manager die pittige klussen snel moest klaren. In Zutphen wachtte haar een karwei van de lange adem: de Zutphense musea toekomstbestendig maken.

