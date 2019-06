Man rent heen weer over de boog van de spoorbrug in Zutphen

Verwarde man die kind in schouder beet viel eerder kinderen lastig in andere speeltuin in Zutphen

16:43 De man die maandag in een natuurspeeltuin in het Berkelpark in Zutphen een jongen in zijn schouder beet, blijkt een dag eerder twee jongens in een andere speeltuin te hebben lastig gevallen. In een speeltuin aan de andere kant van de stad achtervolgde hij twee jongens van 5 en 8.