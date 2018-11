Man zwaargewond na botsing met auto tegen boom

Zonnepark Revelhorst vertraagd, Fort de Pol wellicht groter

10 november De aanleg van zonneparken op de voormalige vuilstort Fort de Pol en bij bedrijventerrein De Revelhorst in Zutphen kan vrijwel zeker in de loop van volgend jaar van start gaan. Bij de voorbereiding van de aanleg van het park bij de Revelhorst is vertraging opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Wel is de voorbereiding in beide gevallen inmiddels volop op gang gekomen.