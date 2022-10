Marco (47) krijgt tas vol boodschappen van de kerk: ‘Aan mij zul je nooit zien dat ik het moeilijk heb’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Marco Nuis (47) uit Zutphen redt het met zijn 50 euro in de week niet en dus krijgt hij iedere maandag een goed gevulde boodschappentas bij de Evangelische Gemeente Zutphen (EGZ).