Massaontslag KME Zutphen dreigt, SP komt in actie: ‘Niet kapot laten maken door Italiaanse eigenaar’

In één klap verdwijnen de enige twee meubelza­ken uit Heerde: ook bekend familiebe­drijf stopt

Wie in Heerde een bed, bank of fauteuil wil kopen, kan straks niet meer terecht in het dorp. Marcel Pijnappel (66) sluit de deuren van zijn meubelzaken in Heerde en Twello definitief. Daarmee komt er na ruim zeventig jaar een einde aan het familiebedrijf. ,,Ik denk dat het goed is zo.’’