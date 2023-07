Mehmetali (22) zoekt met andere Zutphense jongeren naar laatste geld voor Cruyff Court

Kruispun­ten en rotondes onder de loep voor fietsvrien­de­lij­ker Zutphen

Op te veel kruispunten en rotondes in de gemeente Zutphen is de verkeerssituatie onduidelijk. Met name voor fietsers zorgt dat geregeld voor gevaarlijke situaties. Zutphen neemt daarom al deze verkeerspunten onder de loep. Komend jaar moeten er verbeterpunten liggen, zodat een jaar later de schop op deze gevaarlijke verkeerspunten daadwerkelijk de grond in kan.