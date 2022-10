Met speciaal meldpunt wil gemeente Brummen weten welke inwoners met geldzorgen kampen (en ze helpen)

André vond munten­schat tijdens verbouwing, 37 jaar later verkoopt hij alles aan de gemeente: ‘Een mooi verhaal’

Een bijzondere ontdekking deed André Klarenbeek (67) in 1985, toen hij zijn net gekochte woning in het centrum van Zutphen verbouwde. 269 eeuwenoude munten rinkelden van de zolder af. Tientallen jaren bewaarde hij de unieke collectie in een kluis. Nu, 37 jaar later, koopt de gemeente Zutphen de collectie over en stelt de munten vanaf aankomend weekend tentoon in de Musea Zutphen. ,,Er zijn weinig van dit soort schatten.’’

22 september