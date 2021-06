Minder zware straf voor Zutphense hockeycoach omdat misbruikte pupil (13) hem chanteerde

Zutphen zoekt miljoenen voor vervanging Oude IJsselbrug, waar veel te weinig geld voor is gereser­veerd

5 juni Een groot deel van de Oude IJsselbrug in Zutphen is over iets meer dan tien jaar ‘op’. Als het deel niet wordt vervangen dan is het niet langer verantwoord er auto's overheen te laten rijden. Eén probleem: die investering gaat Zutphen minimaal 15 miljoen euro kosten en dat geld is er bij lange na niet voor gereserveerd.