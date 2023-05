Mireille (45) uit Warnsveld moet elk dubbeltje omdraaien, maar loopt dankzij speciale beurs straks wel met tassen vol nieuwe kleding de deur uit

Zonder ziekenhuis in de buurt raakt verloskun­di­ge in een spagaat: ‘Afstanden zijn niet meer te behappen’

Zutphen moet het voortaan stellen zonder afdeling verloskunde in het ziekenhuis. Hoe ingrijpend dat is, weet verloskundige Colette Bloetjes uit Steenwijk maar al te goed. Tien jaar geleden stopte het ziekenhuis in Meppel met bevallingen en dat had grote gevolgen. ,,Nog minder thuisbevallingen en verloskundigen in een spagaat.”