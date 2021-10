Misbruik van ouderen komt vaker voor dan gedacht: Liever dood dan aangifte doen tegen de zoon die je bestal

Zutphense buurtbemid­de­laars houden de wijk gezellig: ‘Zelfs de meest notoire overlastge­ver komt vaak toch in beweging’

13 september Zonder buurtbemiddelaars zouden de wijken in Nederland een stuk ongezelliger zijn. Al 25 jaar lang wordt 70 procent van de burenruzies in Nederland door hulp van bemiddelaars opgelost. In Zutphen lukt dat zelfs in 75 procent van de gevallen. Wat is het geheim? ,,De kern van burenruzies is vaak dat er totaal geen relatie tussen de mensen is. Dat pak je als eerste aan.’’