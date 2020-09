Misdaadverslaggever John van den Heuvel helpt Marcus uit Eerbeek in speurtocht naar ontvoerde zoons

Zutphense likeurma­kers winnen prestigieu­ze prijs in Londen: ‘Dit smaakt naar meer’

19 augustus Frambocello, een bijzondere en nieuwe fruitlikeur die is gemaakt door Zutphenaren Peter Romeijnders en Rutger Wolters, is bekroond met de gouden medaille tijdens een toonaangevende internationale likeurcompetitie in Londen. Volgens het duo is dit slechts het begin. ,,We willen een hele lijn aan verschillende fruitlikeuren gaan produceren.’’