Moeder (50) dient klacht in tegen politie om arrestatie na zwembadrel in Almen: ‘Ze wilden me gek maken’

Zutphense ouderen tuffen binnenkort mogelijk rond in Italiaanse centrumbus­jes: klinkt luxe, maar is een stuk duurder

1 augustus Oudere Zutphenaren die slecht ter been zijn, kunnen mogelijk snel alsnog met een elektrisch minibusje de binnenstad in. Stichting Stap In Stap Uit wil twee Italiaanse centrumbusjes leasen van de firma Spijkstaal uit Hoogvliet. De vervangende busjes zijn wél een stuk duurder dan de gele minibusjes die begin juli de weg niet op mochten omdat ze geen kenteken hebben.