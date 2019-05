Mogelijk aangifte na betasten hondenteefjes bij show in Zutphen

Bij een internationale hondenshow afgelopen zondag in de Zutphense Hanzehal, hebben verschillende mensen tentoongestelde teefjes op hun geslachtsdeel betast. Dit blijkt uit beelden die zijn gemaakt door dierenrechtenactivisten van House of Animals.

Dit evenement is georganiseerd door de European Bully Kennel Club (EBKC) en diverse soorten Bully's werden getoond. Op de beelden is duidelijk te zien hoe meerdere mensen hondenteefjes in de goede houding voor de jury proberen te zetten en daarbij voortdurend in de genitaliën van deze dieren grijpen.

Voor Karen Soeters, voorzitter van de dierenrechtenorganisatie House of Animals, is duidelijk dat de honden seksueel worden aangeraakt. ,,Je ziet dat de genitaliën worden gemasseerd om ze rustig te houden. Bij een hondenshow voor dezelfde soort honden in Eindhoven eerder dit jaar zagen we hetzelfde gebeuren. Daarom hebben we een kijkje genomen in Zutphen. Kennelijk wordt het normaal gevonden in deze kringen.’’

Abnormaal

Normaal is dit gebruik allerminst, zo benadrukt Roelof Nuberg secretaris en woordvoerder van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. ,,Dit gebruik is uiteraard niet toegestaan. En wij zien geen signalen dat dit veel of bij deze specifieke hondenshows veel voorkomt.’’

Sinds 2010 zijn ontuchtige handelingen met een dier verboden. De maximale straf hiervoor bedraagt achttien maanden cel. Maar het is onduidelijk of hier daadwerkelijk sprake van is in Zutphen. De beelden van de show in Eindhoven zijn een stuk explicieter. Zo valt te zien dat verschillende mannen bij zeker drie teefjes met hun vingers over hun vulva wrijven en penetreren. Zulke penetraties zijn op de Zutphense video niet goed te zien. De geslachtsorganen worden vooral als hendel gebruikt om de dieren in de juiste showpositie te houden.

Aangifte

Desalniettemin zal Soeters de onbewerkte beelden, waarop de mensen die de honden betasten herkenbaar zijn, overdragen aan de politie. Ook overweegt ze aangifte tegen de organisatie European Bully Kennel Club. ,,Ik ben nu in overleg met politie en justitie of dit mogelijk is onder het Nederlandse recht. Want deze club is gevestigd op Malta.’’

De president van de EBKC, Andrea Selvaggi, was voor deze krant niet bereikbaar voor commentaar. Aan RTL Nieuws heeft hij laten weten dit gedrag niet acceptabel te vinden. ,,Als we meldingen krijgen dat eigenaren dit doen bij hun honden, dan worden ze verwijderd en geschorst.’’