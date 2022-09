Monumentale panden in Zutphen strijden om ‘mooiste opknapbeurt’ en daar zitten hele bekende tussen

met video Al tien jaar niemand gedoopt in Hall, maar pastor Jolanda houdt hoop: ‘Elke dag bid ik ervoor’

Doop- en belijdenisdiensten. Voor christenen belangrijke gebeurtenissen waarbij ze hun geloof in God bezegelen. Toch zijn ze in het 835 zielen tellende dorp Hall al ruim tien jaar niet gehouden. In tegenstelling tot uitvaarten, die er juist wel veel zijn. Jammer, vindt Pastor Jolanda Aantjes van de Ludgeruskerk in het dorp. Ze bidt daarom sinds Pinksteren elke dag voor nieuwe doop- en belijdenisdiensten.

24 augustus