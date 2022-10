Motorrijders gewond bij ongeval vlakbij kasteel in Vorden

Nieuwe directeur ziet Musea Zutphen als jeugdlief­de: ‘Voor mij voelt dit als thuiskomen’

Musea Zutphen krijgt een nieuwe directeur met een rijke ervaring in de kunstwereld. Paulo Martina neemt op 1 januari het stokje over van Tiana Wilhelm, die dan vertrekt na een dienstverband van vijftien jaar. Martina is momenteel directeur van museum van Bommel van Dam in Venlo.

