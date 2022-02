Musea Zutphen krijgt flinke zak geld om topstuk uit Rijksmuseum naar Hanzestad te halen

Horeca mag al een week open, maar Gijs (46) houdt deuren in Zutphen noodgedwon­gen dicht

De opluchting was vorige week groot bij veel restaurant- en kroegeigenaren. Na de nieuwe lockdown konden ze eindelijk de deuren weer openen voor gasten. Gijs Peteroff (46) niet. De eigenaar van twee horecazaken in Zutphen heeft na de noodgedwongen sluiting te weinig personeel over. ,,Ik snap wel dat mensen de afgelopen twee jaar ander werk hebben gezocht.’’

3 februari