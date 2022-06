Na 182 jaar is transportbedrijf Addink in Zutphen overgenomen

Alle 30 medewerkers en 22 vrachtauto’s van Addink worden onderdeel van de organisatie van Bos Dynamics. Het wordt een zelfstandige vestiging in Zutphen onder leiding van Simeon Roodenburg. Aan hem draagt Carel Addink, directeur-eigenaar van Addink Distributie, zijn directeursfunctie over.

Met de overname verstevigt Bos Dynamics haar positie in West-Europa van het transport van hoogwaardige lengtegoederen voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Schaalvergroting is belangrijk om over tien jaar nog bestaansrecht te hebben in de logistiek, noemt Addink als reden voor de overname. ,,Om de toekomst van ons mooie bedrijf te waarborgen, heb ik besloten aansluiting te zoeken bij een partij die bij ons DNA past. Die heb ik gevonden in Bos Dynamics in Ede.’’