Na drie aanrijdingen is Rita het zat: ‘Die auto’s rijden iedereen hier van de sokken, dit mag niet langer’

videoRita Overmaat uit Zutphen tuft geregeld met haar scootmobiel door Vierakker, een kleine boerenbuurtschap ten zuiden van de stad. In korte tijd is ze maar liefst drie keer van de sokken gereden, zegt ze. De laatste keer is ze erdoor in het ziekenhuis beland. Ze is de hardrijders meer dan zat en is daarom een handtekeningenactie begonnen. ,,Deze weg is niet veilig meer.”