Nederlands reddingsteam redt na 106 uur Ibrahim (8) in Turks rampgebied: ‘Erg bijzonder’

Het jonge slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is rond 14.30 uur gevonden, waar precies is nog onduidelijk. ,,Het reddingsteam is op dit moment nog bezig in het gebied, we horen straks zelf ook meer”, aldus Heinen. Ook is niet duidelijk hoe het met de familie van de jongen gaat. ,,We weten dat hij in het bijzijn is van een aantal overledenen.’'

Het team ging vrijdagmorgen vroeg op pad om overlevenden op te sporen in het Turkse rampgebied. De afgelopen dagen redde het team al elf mensen. In samenwerking met het Turks reddingsteam is Ibrahim onder het puin vandaan gehaald.

Flinke opsteker

De vondst is een flinke opsteker voor het reddingsteam. ,,Het is nieuws dat best even binnenkomt, zeker bij de mensen in het basiskamp. We gingen vanmorgen opnieuw zoeken met het idee dat de kans klein is dat we nog veel overlevenden vinden. Dat dat dan toch lukt is erg bijzonder’', zegt Heinen.

‘Geef nooit op’, schrijft landelijk commandant Usar Arjen Littooij op Twitter. Hij spreekt van ‘geweldig nieuws’. ‘Nog steeds zetten we alles op alles om ieder leven te redden.’ Ook reddingsteams uit Turkije en andere landen hebben vrijdag nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald.

