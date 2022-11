‘Niemand hoeft bij feestdagen alleen te zijn’ door Kersttoernooi in Zutphen

Iconische ‘Nacht van Zutphen’ beleeft na kwart eeuw opnieuw wederop­stan­ding: ‘Magische gevoel moet terugkeren’

Het was eind vorige eeuw in de koude decemberdagen een warme traditie in de Hanzehal. De ‘Dag en Nacht van Zutphen’ vormde een anker in het hart van het seizoen voor de voetbalminnende Torenstad. Na een afwezigheid van 26 jaar keert het zaalvoetbaltoernooi terug op de kalender.

2 november