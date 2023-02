Nieuw Heeten verslaat nummer 2 en helpt Broekland, Overwetering pakt Lettele na blessure Bianca Klein Koerkamp

Deventer Ziekenhuis springt in gat collega’s Zutphen: ‘Kom maar naar ons, wij kunnen het aan’

Het Deventer Ziekenhuis is er klaar voor om extra patiënten op te nemen, zodra in Zutphen afdelingen sluiten. In Zutphen gaan de afdelingen verloskunde en spoedzorg deels dicht. ‘Wij kunnen het grotere aanbod van patiënten aan. Dat hebben we de afgelopen jaren vaker aangetoond’, stelt bestuursvoorzitter Desiree Creemers.

9 februari